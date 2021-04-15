Merkez Bankası dolar rezervlerini nerede kullandı?

Muhalefetin son günlerde kullandığı '128 milyar nereye gitti?' sorusuna rakamlarla cevap verildi. Ancak muhalafet tüm cevaplara rağmen ısrarla aynı soruyu gündeme getirerek kamuoyunda algı oluşturulmaya devam ediyor.

Merkez Bankası’ndaki tüm işlemler tek tek izah edilmiş olmasına rağmen her defasında sanki 128 milyar dolarlık kayıp varmış ve nereye kullanıldığı belli değilmiş gibi algı operasyonu yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) 128 milyar dolarlık döviz rezervinin gizlice harcandığı yalanını ortaya atan CHP'ye rakamlar ışığında işte böyle yanıt verildi.



2019 ve 2020’de cari açığın finansmanı için 30 milyar dolarlık dövizin ithalatçılarca Merkez Bankası’ndan satın alınmış olduğu bir gerçek. Aynı zamanda bu dönem 36 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı.

İşte Merkez Bankası'nın dolar rezervlerine ilişkin verileri: