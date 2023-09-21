Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak!

Merkez Bankası Para Politikası kurulu bugün faiz kararını açıklayacak.

Dün akşam Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından bugün gözler Merkez Bankası'na (TCMB) çevrilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Geçen ayki toplantıda PPK beklentilerin üzerinde bir şekilde 750 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.

Haziran toplantısında 650, temmuz toplantısında ise 250 baz puanlık faiz artırım kararları gelmişti. Bugün de Merkez'in faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.