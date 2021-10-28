Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi faizi ve rezerv açıklaması
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir" dedi.
"Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğini gösteriyor" diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Aşılama iktisadi faaliyeti destekliyor. Aşılamanın yaygınlaşması hizmetler sektörünün güçlenmesine olanak sağlıyor. İşgücü piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" açıklamasını yaptı.
Kavcıoğlu, "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz" dedi.
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