Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı.

Finansal İstikrar Raporu'nun 33'üncü sayısına önsöz yazan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü ifade etti.

Kavcıoğlu, raporda ayrıca şunları kaydetti;

İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir.

Yüzde 5 enflasyon hedefinde kararlılık vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda

enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para

ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.

Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır

Reel sektör Yabancı Para pozisyonundaki iyileşme devam etmektedir.

Salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir.

Bu çerçevede, finansal istikrara ilişkin güncel durum ve görünümle birlikte küresel ve yurt içi makroekonomik gelişmelere yer verdiğimiz Finansal İstikrar Raporumuzun 33’üncü sayısının okuyucular için faydalı olmasını dilerim.