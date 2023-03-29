Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında ASO mart ayı meclis toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uyguladığımız politikaların desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyondaki düşüşün erken ve hızlı olmasını engelledi.

Liralaşma stratejisi ile enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak.

2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçlenecğini öngörüyoruz.