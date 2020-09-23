Merkel'den Miçotakis'e uyarı

Doğu Akdeniz’de gerilimi körükleyen Yunanistan, Ege’deki adaları silahlandırarak uluslararası hukuku çiğnedi. Türkiye’nin diyalog çağrılarına kulak tıkayan Atina hükümeti, Avrupa’nın kışkırtmasıyla Ankara’ya sözde gözdağı vermek için Sakız Adası dahil birçok yere asker çıkardı.

Almanya ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarıları doğrultusunda gerilimin diyalog ile çözülmesi için harekete geçti. Yunanistan’da yayın yapan ESTIA gazetesinin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i Ege’deki adaları silahsızlandırması konusunda uyardı.

“Almanya, askerlerini adalardan çekmesi için Miçotakis'e baskı yapıyor” denilen haberde, Merkel’in Yunanistan’dan hukuka uygun hareket ederek adalardaki askerleri ve silahları geri çekmesi istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Merkel ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmişti.