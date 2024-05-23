Merkez Bankası, yılın beşinci faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere paralel politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

TCMB'den yapılan açıklamada nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama kaydettiği belirtildi.

Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etti.

FAZLA LİKİDİTE İÇİN İLAVE TEDBİR MESAJI

Para Politikası Kurulu'nda ana gündem maddesinin Türk Lirası likidite bolluğu olması bekleniyordu. Piyasadaki likidite fazlası nedeniyle mevduat faizleri düşüşe geçmişti. Ekonomistler, TCMB'nin likidite ile ilgili bir adım atabileceğini ifade ediyordu.



TCMB'nin açıklamasında yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasının ilave tedbirlerle sterilize edileceği belirtildi.