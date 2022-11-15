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Merih Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Milli futbolcumuz Merih Demiral kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendi uyarınca, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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