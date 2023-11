Merih Karayol: Beşikten mezara kadar her bir vatandaşımızın yanındayız

“Millete efendilik yoktur, hizmet vardır” anlayışla göreve talip olan ve Kırıkkaleli’lerle gönül bağı kuran AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Aday Adayı Merih Karayol, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkkale ile bağının hiç kopmadığını dile getiren Karayol, kalıcı bir iz bırakmak için bu bağı projeleri ve yatırımlarıyla güçlendirerek, Kırıkkale’yi Türkiye Yüzyılına hazırlama gayesiyle göreve talip olduğunun altını çiziyor.

Dolu dolu bir ajanda ile 5 yılı soluksuz geçirmeyi hedefleyen Karayol için yol haritasının olmazsa olmazları; şeffaflık, ortak akıl, çözümcü yaklaşım ve vatandaş odaklı hizmet…

Mutlu bir Kırıkkale hedefliyorsunuz, peki bu nasıl mümkün olacak?

Öncelikle her bir insanımızın şehriyle gönül bağı kurması gerekiyor ki biz de o şehirde yaşayanlarla gönül bağını daha kolay kurabilelim, yaşadığı şehirden memnun olan insan o şehre katkı sunarak, çözümün bir parçası olarak ancak aidiyet bağını güçlendirebilir. Şehri evi olarak gördüğünde onu güzelleştirme, değiştirme ve zenginleştirmeye istek duyar.

Şehri 200 bin insanın evi yapan kişi o mutluluğun mimarı olur.

Ben bu anlayışla yola çıkıyor, şehri kendiyle barışık, doğasıyla barışık, canlılarıyla barışık ve herkesi birbiriyle barışık hale getirme amaçlı projeler üretiyorum. Ortak fayda için ortak paydada buluşmamız şart… O nedenle partinin değil, Kırıkkale’nin belediye başkanı olacağım. Herkesi “mutluluk, memnuniyet, mesuliyet” paydasında buluşturmak istiyorum. Kendine değil kente fayda sağlamak için geliyorum.

Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sahada ilgi nasıl?

Her vatandaşımızın davetine icabet etmek, uzatılan her eli sıkmak, umudu, çareyi, çözümü partimizde gören her vatandaşımızın sesine kulak vermek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek için sahada yoğun bir gayret sarf ediyorum.

Bahşılı’dan Balışeyh’e, Çelebi’den Delice’ye, Keskin’den Yahşihan’a, Karakeçili’den Sulakyurt’a kadar her bir ilçemizi karış karış geziyorum. Esnafımızın bismillah diyerek açtığı dükkânlarına misafir oluyorum.

Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla ve kat’i suretle ihmal etmiyor, vatanımızın bekası için en değerli varlığını canını ortaya koyanlara minnetimizi milletimiz adına ifade ediyorum. Onlar her daim başımızın tacı…

Güngörmüş büyüklerimiz, engelli kardeşlerimiz, genç kardeşlerimizin taleplerini, tavsiyelerini ve hayallerini dinliyor, notlar alıyor, ekibimle projelerimizi bu notlarla şekillendiriyoruz.

Kırıkkale’mizin güçlenmesi, gelişmesi için iş birliği yaptığımız hemşehri derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla da istişare etmekten ve programlarına iştirak etmekten ayrı bir memnuniyet duyuyorum, onları şehrimizin lokomotifleri olarak görüyorum.

Hepimizin ortak hayali, ortak geleceği ve ortak hedefi elbette ki güçlü Kırıkkale… Gittiğimiz her yerde sıcak bir şekilde karşılanıyor, güzel bir şekilde uğurlanıyorsak bunu elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin ulaşım, sağlık, eğitim, altyapı, çevre ve enerji yatırımlarına borçluyuz, biz de bu hizmet başlıklarını belediyecilik hizmetleriyle bütünleştirecek vizyona sahibiz.

Vatandaşlarımızın hayır dualarını almak, bize güvenenlere mahcup olmamak ve sevgilerine layık olmak boynumuzun borcu… Sahada samimiyetimizi, Kırıkkale’nin daha gelişmesi için ortaya koyacağımız iradeyi görenler tarafından ilgi ve destekle karşılanıyoruz.

Bu sayede bize önce gönlünü, sonra evini, kapısını ve hatta mutfağını açan her bir kardeşime, her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.

Projelere dair genel bir çerçeve çizer misiniz?

Öncelikle biz bir makama talip değiliz, biz mahallesinde huzurla çocuğunu parka götüren, spor tesislerinde şampiyonluk hedefi ile antrenman yapan, engelli kardeşimizi belediyeye emanet eden, tertemiz sokağında mutlu yürüyen, kendisine uzanan yardım elini tutanların memnuniyetine talibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

Güvenip, destekleyenlere mahcup olmamak için büyük bir gayret ortaya koyacak, beşikten mezara kadar her bir vatandaşımızın yanında olacağım. Vatandaş en mutlu gününde evlenirken, çocuğunu sünnet ettirirken veya doğum yaparken de belediyeyi yanı başında bulur, hastayken, yakınını toprağa verirken, sosyal yardımlarla hayata tutunurken de belediyeyi yanı başında görür. Biz de bu mesuliyetle ve bu samimiyetle projelerimizi oluşturuyoruz.

Şehrin gelecekteki büyümesi ve gelişmesi için hangi alanların geliştirileceğine, yeni yapıların nereye inşa edileceğine ve hangi hizmetlerin sunulacağına dair master planlar hazırlıyoruz.

Her şehrin bir gelecek kurgusu olduğu kadar bir de geçmişi var. Tarihini, doğal varlıklarını, medeniyet değerlerini, geleceğe bırakacak kültürel mirasını da en doğru, en korunaklı şekilde toplumun hafızasına sunma, hayatına katma noktasında da planlamalarımızı yapıyoruz. Güneşin batışını, yağmurun yağışını izlemeyi bile keyif haline getirmek için farklı bakış açıları geliştiriyoruz. Turizm potansiyelini bu manada arttırmayı hedefliyoruz.

Kırıkkale’ye özgü, Türkiye’ye örnek çalışmalar ile temel belediyecilik hizmetleri dahil teknoloji odaklı, hayatı kolaylaştırıcı “yeni bir vizyon” oluşturma hedefindeyiz.