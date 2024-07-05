Merih Demiral'ın aldığı ceza sonrası yeni gelişme!

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle hakkında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral'ın cezasını açıkladı.

Kurul, 26 yaşındaki milli futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

"Men edilmesine karar verildi"

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından menedilmesine karar verildi.

İki maçta forma giyemeyecek

Merih Demiral, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final eşleşmesinde forma giyemeyecek.

Merih Demiral, yarı finaldeki rakibi de geçip finale ulaşılması halinde forma giyebilecek.

CAS'a gidilemiyor

Öte yandan 2 maçlık cezanın ardından TFF'nin itiraz edeceği konuşulurken önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Öğrenilen bilgiye göre; hukuken 2 ve daha az maç için verilen cezalara itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gidilemiyor.