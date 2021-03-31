Merih Demiral koronavirüse yakalandı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İtalyan spor gazeteleri Tuttspor ile La Gazzetta dello Sport ile Sky Sport televizyonu, A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sakatlığına karşın milli takıma seçilen oyuncunun geçen haftaki Covid 19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Tuttosport gazetesi, Merih'in Ekim ayında Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini yazdı.

La Gazzetta dello Sport da oyuncunun testinin pozitif çıktığını; buna karşın Juventus'un konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini vurguladı.

Merih Demiral, Milli Takıma çağrılmasına karşın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında forma giymemişti.