Merdan Yanardağ gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Merdan Yanardağ, katıldığı bir canlı yayında İmralı'da yatan terörist başı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek, Öcalan hakkında "rehin" ifadesini kullanmıştı.

Terörist başı Öcalan'ın, hafife alınmaması gerektiğini belirten Yanardağ, "Öcalan çok okuyan, cezaevinde neredeyse filozof olmuş, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen oldukça zeki birisidir" dedi.