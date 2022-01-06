Mercedes'in yeni elektrikli aracında Türk Tasarımcı Cemal Kuruş imzası
Mercedes'in 'en verimli araç' olarak nitelendirip tanıttığı yeni elektrikli konsept otomobili, 5 buçuk yıldır şirkette çalışan Türk tasarımcı Cemal Kuruş'un imzasını taşıyor. Mercedes Benz Vision EQXX, tek şarjla 1000 kilometre gidebiliyor...
Otomobil devi Mercedes, bir süredir üzerine çalıştığı uzun menzilli elektrikli aracı Vision EQXX’i dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022’de tanıttı.
Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı olarak duyurulan model; sürüş menzili, aerodinamik yapısı ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla öne çıkıyor.
Markanın tasarım ile performans açısından gelecek vizyonu ve hedeflerini ortaya koyan elektrikli otomobilin, tek şarj ile 1000 kilometreyi aşabileceği ifade ediliyor. Bu test edilmiş en yakın rakibinden 123 km fazla.
117 hücreli güneş panelinin yer aldığı araç, elektriğin yanı sıra güneş enerjisinden de yararlanacak. 100 km'de 10 kWh'den daha az enerji tüketimi yaptığı açıklanan modelin iç kısmının tamamen vegan malzemeyle kaplanmış olması da en dikkat çeken özelliklerinden birisi.