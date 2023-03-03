Meral Akşener'e peş peşe yanıtlar geldi!

5 partinin genel başkanları yarın bir araya gelecek

Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantı öncesinde yarın Millet İttifakı'nı oluşturan Gelecek, DEVA, CHP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

Karamollaoğlu'ndan Akşener açıklaması



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşananların ardından açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, ''Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28'inci dönem TBMM ve 13'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bülent Kaya'dan Akşener açıklaması



Halk TV'de konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil" dedi.

Kaya, "Orada ortak bir kanaat meydana geldi, insanlar iradesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmelerin toplumda takip edildiğini biliyoruz. Ben nasıl CHP'li bir belediye başkanına, milletvekiline illa benim dediğim noktaya geleceksin şeklinde bir yaklaşım içinde olamazsam, CHP'nin 'Onlar görevlerine devam edecektir' açıklamasını nasıl yok sayabilirim. Dayatma söz konusu değil. İstişare şeklinde konuşuldu ve metne imza atılarak toplantıdan çıkıldı." ifadelerini kullandı.

Deva Partisi

Deva Partisi'nden yapılan açıklamada, "Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

12 Şubat 2022'den bu yana altı siyasi parti olarak, karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle önemli adımların atıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları, milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük. En önemlisi de çalışmalarımızı, katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük."

"İtham edici açıklamalar doğru olmamıştır"

Hiçbir siyasi partinin, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır. DEVA Partisi olarak, ilk günden itibaren samimiyet ve gayret ile elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk. Bu iş birliğinin başarılı olmasının, ekonomik krizin derinliğinde boğulan, adalete susamış, onurlu bir şekilde yaşama hakkı elinden alınmış, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yegane yolu olduğu inancıyla hareket ettik. Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hakim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Demokrat Parti



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." ifadesini kullandı.

Maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Uysal, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

DP'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda, dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız."

Gelecek Partisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına yanıt verdi.

Davutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi olarak bizim için Millet İttifakı bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil, gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi taarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal projedir" dedi.

Davutoğlu, şöyle devam etti;

"İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, milletimize büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkla ve başarısı her türlü siyasi hesabın üstündedir."

"Bu kararlılıkla Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak giçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza devam edeceğiz."