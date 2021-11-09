Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bunu mazur görecek değiliz

Meral Akşener Partisinin grup toplantısında konuşTU. İYİ Parti Genel Başkanı, Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamasında "Koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

"Elbette bunu mazur görecek değiliz"

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Lütfü Türkkan bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına hem de kadın genel başkanına, ağıza alınmayacak küfürler hakaretler etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" dedi.