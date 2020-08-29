Meral Akşener'den Abdullah Gül itirafı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gece Halk TV’de Şirin Payzın’ın konuğu oldu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Akşener'in gündeminde ise son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı.

GÜL ADAY OLMASIN

24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesine ilişkin tartışmalara değinen Akşener "Sayın Gül'ün tüm partiler tarafından aday gösterilme teklifi geldi. CHP'nin aday çıkarmasının doğru olacağını söyledim. Çeşitlilik olmasının gerekliliğini düşündüm. İkinci turda herkes birleşir. Burada öncelik kendim değildim ama tamamının üzerinden adaylık söz konusu oldu." dedi.

"GÜL'Ü İSTEYEN SOL LİBERALLER"

Abdullah Gül'ün aday olmasını isteyenlerin sol liberaller olduğunu belirten İyi Parti Lideri "Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Ama o günün şartlarında Sayın Erdoğan'ın yıkılmaz armada olduğu dönemde atacağı adımların hesaplanması gerektiğine inandım. Bunun da doğru olduğuna bugün dahi inanıyorum. 24 Haziran'da gördüğüm şu oldu, Sayın Gül'ü isteyen genelde sol liberal diyeceğimiz dostlar grubu var." ifadelerini kullandı.