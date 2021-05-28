Meral Akşener Taksim'e cami değil, AVM yapılacağını savunuyordu

Bundan tam 27 yıl önce Taksim'de cami yapılacak noktayı işaret eden dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla Taksim Camii'ni ibadete açtı.

Bundan 8 yıl önce Gezi Parkı kalkışması sırasında bölgeye AVM yapılanacağını öne süren ve insanları kışkırtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o tweeti de yeniden gündem oldu.

Akşener'in 1 Haziran 2013'e attığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." tweetine AK Parti'den yanıt bugün geldi.

"O YÜZDEN LİDER OLAMADI, GİDİP CHP'NİN PİYONU OLDU"

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Akşener'in tweetini paylaşarak "'Ayasofya'yı açamaz' demişti, açıldı. 'Taksim'e cami yapamaz' demişti, yapıldı. Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu." ifadesini kullandı.