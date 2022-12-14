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Meral Akşener Saraçhane Meydanına gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane meydanına gitti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında açılan davayla ilgili Saraçhane'ye yaptığı çağrıya yanıt verdi ve Saraçhane meydanına gitti. 

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Akşener, İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" diye belirtmişti.

 

 

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