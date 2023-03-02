İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarıyla toplandı

Altılı Masa'nın 12. toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada ‘'ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’', nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masa toplantısı sonrası partisinin ek binasında saat 22.30'da kurmaylarıyla toplandı.

İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört partinin CHP liderinin adaylığına sıcak baktığı biliniyor.



İYİ Parti lideri Akşener, genel merkeze varırken binanın önünde bekleyen kalabalık “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.