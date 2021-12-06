Merakla bekleniyordu: Instagram, yeni özelliğini Türkiye'de test etmeye başladı

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.