Merakla beklenen 'Seni Çok Bekledim'den ilk fragman

Yeni sezonun heyecanla beklenen dizisi Seni Çok Bekledim için geri sayım başladı.

Star TV ekranında seyirciyle buluşacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini konu alıyor.

Seni Çok Bekledim dizisi konusu ne?

Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

Seni Çok Bekledim çekimleri nerede yapılıyor?

Seni Çok Bekledim’in çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar’ın Doha şehrinde gerçekleştirildi.

Oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.