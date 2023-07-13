Menzil cemaatinin lideri Elhüseyni Adıyaman'da defnedildi!

Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.

Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.

74 yaşında olan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu.

Gavs-ı Sani ne demek?

Abdulbaki Erol tarikat üyeleri tarafından Gavs-ı Sani olarak görülüyor. Yani ikinci Gavs. Peki Gavs ne demek?

Peygamberimiz Hz Muhammed'i bu dünyada temsil eden alim insanlara Kutub adı veriliyor. Kutub makamının bir adım ötesinde “gavsiyet” makamı yer alıyor. Bu makamda olan alimlere ise Gavs deniyor. Arapça’da derin ilim sahibi, alim anlamını taşıyor.