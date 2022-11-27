Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıkarıldı

Buluntular Menteşe Beyliği ve Erken Osman dönemi ağırlıklı

Göl Kalesi'nde kazı çalışmalarını tamamlayarak konservasyon çalışmalarına başlamak istediklerini aktaran Büyüközer, "Göl Kalesi'nde yaptığımız kazılarda elde ettiğimiz en önemli verilerden birisi kalenin beylikler döneminde Menteşe Beyliği tarafından 15. yüzyılda kullanıldığı yönünde. Elde ettiğimiz buluntuların birçoğu da Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi ağırlıklı. Menteşe Beyliği kurulduktan sonra bu kaleyi de kullanmaya başlamış. Kazı çalışmalarında kalenin içinde küçük mekanların inşa edildiğini tespit ettik. Çıkan buluntulardan, bu mekanlardan birisinin demir atölyesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz." dedi.