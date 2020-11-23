Menemen'deki yolsuzluk İYİ Parti'ye sıçradı

Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen İYİ Partililer neyle suçlanıyor? 18 ayda 50 milyon liralık vurgunun detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı.

'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, saat 07.30'da emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli 26 kişi, Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

CHP'den yapılan açıklama şöyle : "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir"

SERDAR AKSOY'UN USULSÜZLÜK YAPTIĞI İDDİASI

İddialar şöyle:

*Belediyeye ait Hurdaların devletten resmi izin alınmadan satılması

*Belediyeye kiralanan Araçların usulsüz ve faiş fiyatlarla kiralanması

*Memur ve işçinin ikramiyelerinin ödenmemesi

*Belediye çalışanlarının 3 aydır maaşı ödenmemesi iddialar arasında

İYİ PARTİ'Lİ YÖNETİCİLERDE GÖZALTINDA

İyi Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret T. Ç. il yöneticisi Gökhan U. Karabağlar ilce yöneticisi Mustafa Ç. dün Yeşilyurt Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İddialara göre kurulan 22 şirketin kurucusu İyi Parti İl Sekreteri H.Y olduğu Belediye başkanlarınla görüşmeler için randevuları ayarladığı ve şirketleri uzaktan yönettiği ifade edildi.

KIRKPINAR: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da hukuki süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Oradan çıkacak sonuca göre davranacağız bilmiyoruz, bilgi sahibi değiliz, neden göz alına alındılar bizim de bilgimiz yok. kim suçlu kim değil, hukuka intikal etti. Bekleyip göreceğiz.