Memurun zam oranının belirleneceği ilk toplantı yapıldı

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos'ta sona erdi.

Görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı ancak 2024 ve 2025'teki zam oranında anlaşma sağlanamadı ve karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı.

Nihai kararı verecek kurulun ilk toplantısı, bugün Sayıştay Başkanlığı'nda yapıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 11 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kurul, nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.