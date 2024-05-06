Kamuda servis dönemi bitiyor: Memurlar toplu taşıma kullanacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderleri üç kat arttı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinin geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artması üzerine tasarruf önlemleri gündeme geldi.
Bu doğrultuda, ekonomik olmayan hatlarda servislerin kaldırılması ve çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor.
"Önemli bir yük"
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 998,6 milyon liraya ulaştı. Bu durum, kamu bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak'ta 141,7 milyon, Şubat'ta 379,6 ve Mart'ta 477,3 milyon olmak üzere 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplam 998,6 milyon lira oldu.