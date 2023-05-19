AjansHaber.com.tr Gündem Memura kira desteği ödemesi yolda!

Memura kira desteği ödemesi yolda!

28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına memura kira desteği ödemesi de girdi. Bakan Çavuşoğlu: "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına memura kira desteği ödemesi de girdi.

1 8

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

2 8

Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.

3 8

28 Mayıs'tan sonra yapılacak

4 8