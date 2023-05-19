Memura kira desteği ödemesi yolda!
28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına memura kira desteği ödemesi de girdi. Bakan Çavuşoğlu: "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" açıklamasında bulundu.
28 Mayıs seçimleri sonrası yapılacak düzenlemeler arasına memura kira desteği ödemesi de girdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" açıklamasında bulundu.
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Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.
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28 Mayıs'tan sonra yapılacak
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