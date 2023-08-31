Memur zammında düğüm bugün çözülüyor
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranının belirlenmesi için süreç bugün tamamlanıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün toplanacak.
Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona eren Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak memur ve emeklileri için zam oranında anlaşma sağlayamamıştı.
Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bugün beşinci kez bir araya gelecek.
Oy çokluğu ile alınacak kurulun kararına itiraz edilemeyecek.
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