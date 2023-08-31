Memur zammında düğüm bugün çözülüyor

Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona eren Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak memur ve emeklileri için zam oranında anlaşma sağlayamamıştı.

Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bugün beşinci kez bir araya gelecek.

Oy çokluğu ile alınacak kurulun kararına itiraz edilemeyecek.