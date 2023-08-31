Memur ve memur emeklisinin maaş zammı belli oldu!
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirledi.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin merakla beklediği zam oranı kararını açıkladı.
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İşte memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı.
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2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
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1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona eren Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak memur ve emeklileri için zam oranında anlaşma sağlayamamıştı.
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