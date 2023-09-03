Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.