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Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu

Memur-Sen, memurlara yapılacak zamla, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu.

 

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Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

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Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

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Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.

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