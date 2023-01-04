Memur ve Emeklinin zam oranı değişti! İşte yeni zamlı maaşlar!
2023 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla dün yüzde 25 olarak uygulanacağını açıklanan zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zamlarının yüzde 30'a kadar çıkarılacağı müjdesini verdi. Öte yandan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5500 TL'ye yükseldiği müjdesini verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş zammını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla dün yüzde 25 olarak uygulanacağını açıklanan zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.
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