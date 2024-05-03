Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emekli zammı, memur ve memur emeklisi maaş artışları için 4 aylık enflasyon farkı netleşti.
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Nisan ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı.
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Enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.
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TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti.
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Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu.
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