Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları da netleşti.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.