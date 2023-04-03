Memur ve emekliler için temmuz zammı hesabı!
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla üç aylık fark belli oldu. İşte memur ve emekliler için temmuz zammı hesabı!
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor.
Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla üç aylık fark belli oldu.
Emekli ve memur zammı Temmuz 2023 için belirleyici olacak verilerden olan Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 3 aylık zam oranı kesinleşti.
Temmuz ayında belli olacak emekli ve memur zammı için 3 aylık veri geldi. Gelirleri birçok kalemde direkt olarak etkileyecek Mart 2023 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı.
Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık 3 veri kaldı.
Mart 2023 enflasyon oranı belli oldu
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti.