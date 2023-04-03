Memur ve emekliler için temmuz zammı hesabı!

Mart 2023 enflasyon oranı belli oldu

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti.