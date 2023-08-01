Memur ve emekli zam pazarlığı başladı!

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başladı.

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum.

Kamu personeli sayısı 5 milyonu geçti

Sayısı 5 milyona varan çok büyük bir kamu görevlisi grubu bunları başarmamızda emek verdiler. Afet durumlarında da kamu çalışanlarının önemini gördük.

Kamu görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler yaşadık. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak depremden etkilenen kardeşlerimizi destekledik ve hep onların yanında olduk. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, AFAD personelimiz ve diğer kamu görevlilerimizin de yardımıyla birçok ülkenin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı depremin üstesinden geldik.

Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik

Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bunu kamu çalışanlarımız ile birlikte başardık. Kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınmasındaki rolünün son derece bilincinde olarak kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.

Memur-Sen'in talebi

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

Heyetler bir araya gelecek. Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Heyetler bir araya gelecek

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak.

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.