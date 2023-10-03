Memur ve emekli maaşlarına zam artış oranı belli oldu!
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı oranı da belli oldu.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Eylül enflasyon verisi belli oldu.
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Hürriyet'in haberine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
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Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.
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Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
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