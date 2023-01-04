Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılan Zam | AjansHaber Soruyor!
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur ve emekli maaşları yüzde 30 oranında arttırıldı. AjansHaber olarak vatandaşa 'Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorduk.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur ve emeklilerin yeni zamlı maaşları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla dün yüzde 25 olarak uygulanacağını açıklanan zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.
AjansHaber olarak vatandaşa 'Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorduk.
Muhabir: Zinya E. ŞENER
Kameraman: Yener L. Koçyıldırım
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