Memur-Sen zam talebini açıkladı!
Memur-Sen 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın düzenledikleri basın toplantısında 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 110 artış talep ettiklerini bildirdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2024 yılı için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi.
Seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ— Memur-Sen (@MemurSenKonf) July 24, 2023
◾️ Verilen sözlerin yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000₺’den kaynaklı eksik uygulanan 1.650₺’nin tazminini istiyoruz.
◾️ 2024 için 3’er aylık dönemler itibariyle;
◾️ [%25+ (%10 Refah Payı) + % 10 + %15 + %10] = %70
◾️… pic.twitter.com/kzf6xbHWAK
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