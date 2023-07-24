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Memur-Sen zam talebini açıkladı!

Memur-Sen 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın düzenledikleri basın toplantısında 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde yüzde 110 artış talep ettiklerini bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2024 yılı için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi.

Seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "2024-2025 kapsamındaki iki yıllık süreçte toplam yüzde 110 artış talep ediyoruz. Bununla birlikte 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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