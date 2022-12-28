Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta!

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ila kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre, memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplanıyor.