Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta!
Memur ve memur emeklisi gözünü ocak zammına çevirdi. Zam oranı 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendika temsilci, bakanlıktan memura ek zam talep etti.
Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.
Temmuz ila kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre, memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplanıyor.
Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.
Memur maaşlarına ek zam talebi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talep etti.
Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi talep edildi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu