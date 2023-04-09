Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi, aday listesini YSK'ya sundu

14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala, Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de YSK'ya verilecek milletvekili adaylığı listesini paylaştığını açıkladı.

Memleket Partisi

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak tüm illerde 87 seçim bölgesinde 600 milletvekili adayını saat 14.30 itibarıyla YSK'ye teslim ettiklerini söyledi.

Kurulda işlemlerin tamamlandığını aktaran Yüreğir, şunları kaydetti:

"600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye'nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra da görmüş olacaksınız. Biz Memleket Partisi olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm partililerimizle ve tüm halkımızla seçimden birinci parti çıkacağımıza, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi de cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz.

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. TİP, 51 şehirden aday çıkardı. Listede oyuncu Mehmet Aslantuğ, Gezi tutuklusu avukat Can Atalay ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl yer aldı.