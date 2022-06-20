Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Usluer partisinden istifa etti

Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle Genel Başkan Vekilliği'ne Nurdan Şahin Demirbağ'ın, Parti Sözcülüğü'ne İpek Özkal Sayan'ın seçildiği bildirildi.

Gaye Usluer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisinden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle."