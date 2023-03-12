Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Memleket Partisi'nin 6'lı masada yer alıp almayacağı siyaset gündemini meşgul ederken parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı adayı için oylama yapıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce'nin de katıldığı oylama sonrası Memleket Partisi Sözcüsü basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonucunda ise partinin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlendiği duyuruldu.