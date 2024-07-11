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Meloni-Erdoğan görüşmesinin ardından ilk açıklama!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde, Atlantik İttifakı içinde özellikle güney kanadına yönelik ikili koordinasyonun güçlendirilmesini ve iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşme, iki liderin, Atlantik İttifakı içinde, özellikle güney kanadına ilişkin ikili koordinasyonun güçlendirilmesi perspektifiyle zirvenin ana içeriklerini gözden geçirmelerine ve uluslararası bağlamda en güncel konuları ele almalarına olanak sağladı. Görüşmenin merkezinde, ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile göç konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik ortak istek de yer aldı."

 

 

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