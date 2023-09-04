Melissa Vargas'ın filmlere konu olan hikayesi!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Mellisa Vargas gösterdiği performansla yıldızlaştı

41 sayı ile finale damga vuran Vargas'ın hayat hikayesi de oldukça ilgi çekici.

Hürriyet'in haberine göre, 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde dünyaya gelen Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Kübalı sporcu, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'na seçildi. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim olmayı başarmıştı. 14 yaşına geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu.

Melissa Vargas ülkesinde kahraman olarak görülüyordu ancak dünyaya açılmasının önünde birtakım engeller bulunuyordu. Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle transfer görüşmesi gerçekleştirebiliyordu.

2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a transfer oldu. Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı ve yetenekli sporcunun hayatı bu transfer sonrası değişti.

Melissa Vargas, 16 yaşındayken ülkemizin önemli kulüplerinden Eczacıbaşı'na karşı forma giydi. Vargas, o maçta 32 sayı kaydederek geleceğin önemli voleybolcularından biri olacağını gösterdi ve Türk voleybol kamuoyunun dikkatini çekmeye başardı.

O dönem voleybol kariyerini Çekya'da sürdüren Melissa Vargas, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tedavi amacıyla ülkesi Küba'ya dönen yıldız voleybolcu, Küba Devleti'nin sunduğu koşulları yetersiz bularak burada özel bir klinikte tedavi olmak istedi.

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti.

Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas, İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

Küba'nın kendisine yönelik tutumu ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin, "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas, daha sonra Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan yetenekli isim, Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de radarına takıldı. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Sırbistan devreye girmişken ve resmi işler tamamlanmak üzereyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gayretleriyle Melissa Vargas Ay-Yıldızlı formamıza kazandırıldı.

Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Melissa Teresa Vargas Abreu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu 10 Nisan 2021 tarihinde onaylanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaşanan o süreci şu sözlerle anlatmıştı: "Uzun süredir uğraştığımız bir konuydu. Son 3 sezondur ülkemizde başarıyla forma giyen Melissa Vargas'ı Türk vatandaşı yapmış olduk. Türk voleybolu ve Türk sporu adına hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız da konuyu ilettiğimiz andan itibaren bizlerle çok yakından ilgilendi. Kendisine, Türk voleyboluna verdiği büyük destek için her zaman olduğu gibi sonsuz teşekkür ediyoruz"

Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, saha içinde başarısı kadar saha dışındaki sıcakkanlılığıyla da öne çıkıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a çok saygı duyan Vargas, bu sebeple memleketinin de hep Malatya olduğunu söylüyor. Hatta sosyal medyada sıkça yer alan 'Öncelikle kayısı diyarı Malatya'dan selamlar' diyerek yüzleri güldürüyor.