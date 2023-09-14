Melissa Vargas resmen Malatyalı oluyor!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Hemşehrilik beratı verilecek olan Vargas resmen Malatyalı olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı vererek, resmen Malatyalı yapacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclise sunduğu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Fahri Hemşehrilik beratını, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Selahattin Gürkan'ın Vargas'a takdim etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

16 Ekim 1999'da Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Vargas, "Malatyalıyım" sözleriyle gündem olmuş ve son yıllarda 'Nerelisin?' sorusuna sık sık "Malatya" yanıtını vermişti.

Vargas, Türk vatandaşlığına geçişinde büyük rolü olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Malatyalı olarak milli futbolcuyla gurur duyduğunu açıklamıştı.