Melissa Vargas Malatya'yı ziyaret etti!
Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Malatyalı olduğunu her fırsatta dile getiren Milli Voleybolcu Melissa Vargas, Malatyalılarla bir araya geldi.
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi pasör çaprazı ve MVP seçilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Küba asıllı Türk voleybolcusu Melissa Vargas, deprem bölgesi Malatya’ya geldi.
Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Vargas’ın her fırsatta memleketinin ‘Malatya’ olduğunu söylemesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, milli oyuncuya fahri Malatyalılık beratı verilmesi için harekete geçmişti.
Henüz meclisten fahri hemşehrilik beratı geçmese de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen milli voleybolcuya yoğun ilgi gösterildi.
Havaalanında karşılanan Vargas ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Vargas ve Üstündağ’a Malatya kayısısı hediye edildi. TVF Başkanı Üstündağ ise Vali Yazıcı’ya Vargas’ın imzaladığı milli formayı hediye etti.