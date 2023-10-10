Melissa Vargas Malatya'yı ziyaret etti!

Havaalanında karşılanan Vargas ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Vargas ve Üstündağ’a Malatya kayısısı hediye edildi. TVF Başkanı Üstündağ ise Vali Yazıcı’ya Vargas’ın imzaladığı milli formayı hediye etti.