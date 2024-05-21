Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı dünya evine girdi!
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, medyadan uzak, sessiz sedasız evlendi. Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, ilk nikah fotoğraflarını paylaştı.
En son 2023’te EGO dizisi ile televizyon ekranında yer alan, bu yıl ise Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde oynayan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendi. Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı medyadan ve gözlerden uzak bir şekilde dünya evine girdi.
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32 yaşındaki Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa’nın Lille takımında oynayan 26 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun zamandır birlikteydi.
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Melisa Aslı Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesabında adını 'Melisa Aslı Yazıcı’ olarak değiştirdi.
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Pamuk'tan gizli saklı yapılan nikah töreninin ilk fotoğrafları geldi.
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