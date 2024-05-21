Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı dünya evine girdi!

En son 2023’te EGO dizisi ile televizyon ekranında yer alan, bu yıl ise Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde oynayan 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendi. Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı medyadan ve gözlerden uzak bir şekilde dünya evine girdi.