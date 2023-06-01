Melike Şahin evlendi!
Ünlü şarkıcı Melike Şahin evlendi. Sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ile gündeme gelen Şahin, gelinlikli paylaşımıyla evlendiğini duyurdu.
Şarkıları ile son döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Melike Şahin evlendi.
1 8
Şahin, yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Bey ile evlilik kararı aldı.
2 8
Şahin Sosyal medya paylaşımında "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" ifadesini kullandı.
3 8
Sade bir gelinlik ve damatlık seçen çift, sessiz sedasız hayatlarını birleştirme kararı aldı.
4 8