Meliha bebek, hava ambulansıyla kaldırıldığı hastanede yaşama tutundu

İlçede yaşayan Engin ve Merve Kayalı'nın iki çocuğundan biri olan 1,5 aylık Meliha, 27 Haziran Pazar günü evde üzerindeki battaniyeye dolanınca nefessiz kaldı.

Ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürülen bebek, solunum güçlüğü çekince ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Adeta ölümle burun buruna gelen Meliha, Numune Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından acil tip teknisyeni Öznur Korkmaz'ın bebeği kucağında tuttuğu anın fotoğrafını paylaşarak, "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesinde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulans Sivas'tan 13.40'ta kalktı, 14.08'de Koyulhisar'a ulaştı. Meliha 14.47'de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullandı.

- Anne Kayalı: "Çok korktum"

Ev hanımı anne Merve Kayalı, AA muhabirine, bebeğinin yaşama tutunmasının sevincini yaşadığını dile getirerek, "Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden hepsinden razı olsun. Dün bebeğim çok kötü durumdaydı. Bebeğim onların sayesinde helikopterle geldi, Allah bin kere razı olsun." dedi.

Bebeğinin üzerindeki battaniyeye dolandığını ve yüz üstü döndüğünü belirten Kayalı, şunları kaydetti:

"Nefesi kesilmiş. Kusmak isterken de geri ciğerine kaçmış. Buradan tüm annelere dikkat etmesini öneriyorum. Çok korktum, hemen eşimi aradım ve bebeğin renginin attığını söyledim. Eşim geldiğinde çocuğumuzda halsizlik vardı, bayılmış gibiydi. O yüzden hemen Koyulhisar Devlet Hastanesine götürdük. Orada nabzının 90 dan aşağı düştüğünü söylediler ve hemen Sivas Numune Hastanesi'ne sevk ettiler. Helikopterle bebeğimi buraya getirdiler, biz de araçla geldik. O anki duyguyu anlatamam. Çok kötü bir duyguydu. Bebeğime bir şey olacak korkusuyla geldik ama Allah'a şükür şu an çok iyi. Çocuğumu kurtardıkları için Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığına, doktorlara, hemşirelere çok teşekkür ederim."

Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Fikriye Gölen de "Bebek aspirasyon şeklinde bize gelmişti. Muhtemelen kusmuğunu aspire etmişti. Helikopterle getirilmesi tedavisine başlanması açısından büyük bir avantaj teşkil ediyor. Gerçekten büyük bir hizmet. Hemen oksijen verildi, damar yolu açıldı ve antibiyotiklerini verdik. Genel durumu iyi bebeğimizin, rahatladı. Bir problemi yok. Birkaç gün daha tedavisine devam edilecek, daha sonra evine göndereceğiz inşallah." diye konuştu.

- Acil tip teknisyeni Öznur Korkmaz, Meliha bebeği ziyaret etti

Helikopter ambulansta kucağından indirmediği Meliha bebeği, tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Sivas hava ambulans merkezinde görevli acil tip teknisyeni Öznur Korkmaz (27), şunları söyledi:

"Oraya gittiğimiz zaman bebeği kara ambulansındaki arkadaşımın kucağından alarak helikoptere getirdim. Helikopterde sedyeye koymak çok uygun olmazdı. 1,5 aylık bir bebek olduğu için kucağımda yol boyunca o uyudu, ben onu seyrettim. O şekilde geldik. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. Aldığımızda biraz nefes darlığı mevcuttu ama helikopterde herhangi bir sıkıntı olmadı. Sivas'a geldiğimizde tekrar kara ambulansındaki arkadaşlara teslim ettik. Henüz anne değilim ama her kadın gibi gerçekten bir bebek gördüğüm zaman çok daha farklı oluyor. Bebek vakaları taşıdığımda hep onları severek götürüyorum."