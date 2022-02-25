Melih Göğebakan yazdı: "Türkiye ve ABD gerçekleri"

Melih Göğebakan "Türkiye ve ABD gerçekleri" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdİ:

Büyüme konusunda iki ülkenin de aynı yollardan gittiğini, Türkiye’de gelişen ülke şartları sebebiyle büyüme hızının daha yüksek olduğunu ancak hep beraber bir toparlanmanın içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Fakat aynı durumları milli gelir için söylemem mümkün değil. Dolar cinsinden hesaplanan bu uluslararası değerlendirmede bir ara dört kat gerideyken şimdi yedi-sekiz kat gerideyiz. Nedeni ne dersiniz? Evet, aslına Akdeniz’deki varlığımız, Suriye politikamız, Rusya politikamız, Azerbaycan ile sıkı ilişkilerimiz vs vs.

Geriye dönüp baktığımızda Türkiye’dekinin ¼’ü oranında devam eden ABD’deki işsizlik rakamları, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15’e kadar yükselip Türkiye’yi bile geride bıraktı. Ardından kademeli ama istikrarlı bir şekilde düşerek yüzde 10 civarına indi. Türkiye’de ise yüzde 12 civarında seyrediyor. Enflasyon rakamlarına gelecek olursak; ABD’de her şey şişirme politikası.

ABD, petrolü kendisi çıkarttığı halde ülkede benzine 1 yıl içinde yüzde 90 zam geldi. İkinci ve sıfır araçlara 1 yıl içinde yüzde 82 zam geldi. Gıda ürünlerinin birçoğuna 1 yıl içinde neredeyse yüzde 40’a varan zamlar yapıldı. Elektrik yine aynı; 1 yıl içinde yüzde 35 zamlandı. Bunları bu şekilde sıralamaya koyarsak son 1 yılda neredeyse tüm ürünlere yüzde 50 üzerinde zam geldi.

ABD hayaller ülkesi sanılmasın, çok ama çok abartarak anlatıyorlar, gerçekler kesinlikle öyle değil.

Gelelim çok konuşulan başka bir konuya…

Kamu borcunun milli gelire oranı açısından elbette Türkiye çok düşük bir seviyede kalıyor. Ancak Türkiye’nin borç maliyeti oldukça yüksek. Bu arada eğitim düzeyinin nüfus ile kıyaslamalarında bin kişiye düşen ortaokul ve lise üniversite yüksek lisans ve doktora mezunlarında Türkiye, ABD ile kıyaslandığında çok ama çok gerilerde. Bunu da not etmek gerekiyor.

Ama pandemide dünyaya en iyi ders veren ülke Türkiye bunu da unutmayalım. Pandemi başlangıcında ABD’deki öğrencilerimizin çoğunu özel uçaklarla ülkemize getirdik. Bitmedi, Covid-19 hastalarımızı Sağlık Bakanlığı uçaklarımızla tüm Avrupa’dan olduğu gibi ABD’den de aldık. İnsani yönlerden bakında kısaca ülkemiz çoğu noktada Avrupa ve ABD’nin önünde diyebilirim.

Ekonomiye gelecek olursak; evet, şu an ülkemizde sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Temennim en kısa zamanda toparlanıp dünyanın en iyi 10 ekonomisine sahip olmaktır.